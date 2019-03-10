Son Dakika Haberleri: Parlak, Esnaflardan Destek İstedi

Parlak, Esnaflardan Destek İstedi

47 dakika önce

İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak seçim çalışmaları kapsamında Yeşilyurt ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Parlak, Esnaflardan Destek İstedi, System.String[]
İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak seçim çalışmaları kapsamında Yeşilyurt ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Parlak'a İstanbul Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Mesut Parlak ve partililer katıldı. Ziyarette konuşan Başkan Adayı Parlak, yerel seçimlerin çok önemli olduğunu ifade ederek vatandaşlara sandıklara gitmeleri çağrısında bulundu. Parlak ve beraberindeki heyet daha sonra Yeşilyurt ilçesine bağlı Koç dere, Seyit Uşağı Mahallesi ve İkizce Mahallesini ziyaret etti. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılanan "İlgiden dolayı herkese teşekkür ediyorum. Seyit uşağı Mahallesine gelirken yolun durumu gördüm ve gerçekten çok kötü durumda. Sizi ziyarete gelenler hangi yüzle geliyorlar size soruyorum? Mahallemiz tamamen hizmetten uzak kalmış, çiftçilerimiz ve tarımımız şuanda bitmiş durumda. Gübre fiyatları yüksek. Biz sıkıntıları biliyoruz ve buna göre projelerimiz hazır. Bu yüzden 31Mart'ta sizlerden destek istiyoruz" şeklinde konuştu.

İstanbul Üniversitesi eski Rektörü Prof .Dr. Mesut Parlak ise, CHP'yi ittifaka sahip çıkmama konusunda eleştirerek, "Ben CHP'liyim ama Malatya'da CHP'nin haline bakar mısınız? Bunda aslında hepimizin suçu var. Benim yeğenim İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan adayı oldu. CHP hemen Yeşilyurt'ta aday gösterdi. Hani Millet İttifakı vardı? Siz kime çalışıyorsunuz, karşıya mı çalışıyorsunuz" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 05:49 Kaynak: İHA

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