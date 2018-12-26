Parlak fikirler Ülker Oneo için yarışacak

pladis şirketinin üniversiteliler için düzenlediği en parlak fikirler yarışması bizz@kampüs'e başvurular başladı.

pladis şirketinin üniversiteliler için düzenlediği en parlak fikirler yarışması bizz@kampüs'e başvurular başladı. Öğrenciler, www.bizzkampus.com adresinden 25 Ocak tarihine kadar başvuru yapabilecek. Bu yıl projeler Ülker Oneo için hazırlanacak.

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