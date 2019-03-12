Son Dakika Haberleri: Parlak, İstiklal Marşının Kabulünü Kutladı

Parlak, İstiklal Marşının Kabulünü Kutladı

40 dakika önce

İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Parlak, İstiklal Marşının Kabulünü Kutladı, System.String[]
İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Parlak mesajında, "12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıldönümünü kutluyor ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anıyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda vatan toprakları işgal altındayken milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşımız, milli mücadele ruhunu ve Türk Milleti'nin vatan sevgisini en güzel biçimde yansıtmaktadır. Bundan 98 yıl önce Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan milli marşımız, kabulünden sonra da dalga dalga yurdun dört bir yanına yayılarak, en zor ve çetin dönemlerde bile milletimize ilham kaynağı olmuştur. Bu duygularla İstiklal Marşımızın kabulünün 98. yıldönümünü ve milli marşımızın yazarı üstad Mehmet Akif Ersoy'u, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi, rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:13 Kaynak: İHA

İYİ Parti, Mehmet Akif Ersoy, Güncel
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