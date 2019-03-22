Parlak Paşaköşkü'nde Destek İstedi

İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak Paşaköşkünde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek destek istedi.

İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak Paşaköşkünde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek destek istedi.



Paşaköşkü Mahalle sakinleri tarafından yoğun ilgi ile karşılanan Parlak, "Ekonomik sıkıntıyı şehir olarak cebimizde hissediyoruz. Hükümetin kabul etmediği ekonomik kriz var. Bunu kabul etmeseler de, vatandaş olarak cebimizde hissediyoruz. Yerel seçimlerde belediye başkan adaylarını seçeceğiz. Genel bir seçim yapmıyoruz yerel yönetimlerimizi belirliyoruz projelere bakın ona göre oy verin" diye konuştu. - MALATYA

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