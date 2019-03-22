Son Dakika Haberleri: Parlak Paşaköşkü'nde Destek İstedi

Parlak Paşaköşkü'nde Destek İstedi

2 saat önce

İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak Paşaköşkünde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek destek istedi.

Parlak Paşaköşkü'nde Destek İstedi, System.String[]
İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak Paşaköşkünde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek destek istedi.

Paşaköşkü Mahalle sakinleri tarafından yoğun ilgi ile karşılanan Parlak, "Ekonomik sıkıntıyı şehir olarak cebimizde hissediyoruz. Hükümetin kabul etmediği ekonomik kriz var. Bunu kabul etmeseler de, vatandaş olarak cebimizde hissediyoruz. Yerel seçimlerde belediye başkan adaylarını seçeceğiz. Genel bir seçim yapmıyoruz yerel yönetimlerimizi belirliyoruz projelere bakın ona göre oy verin" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:21 Kaynak: İHA

Yeşilyurt, İYİ Parti, belediye başkan adayı, Güncel
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