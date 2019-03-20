Son Dakika Haberleri: Parlak'tan Afiş Tepkisi

Parlak'tan Afiş Tepkisi

1 saat önce

İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak, "Afişlere bakın, iktidar partisinin belediye başkan adaylarının boy boy afişlerini görüyorsunuz. Bunun parası bizim cebimizden çıkıyor" dedi.

Parlak'tan Afiş Tepkisi, System.String[]
İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak, "Afişlere bakın, iktidar partisinin belediye başkan adaylarının boy boy afişlerini görüyorsunuz. Bunun parası bizim cebimizden çıkıyor" dedi.

Cem Parlak Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesini ziyaret etti. Vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan Parlak, seçimlerin önemine değinerek destek istedi. Vatandaşlardan partilere değil adayların projelerine bakıp ona göre oy vermesini isteyen Parlak, "Yakınca Mahallemizin eksik olan hizmetlerini görüyorum. Ben Yeşilyurt'un evladıyım sizlerin içinden çıktım. İlçemizin sorunlarını biliyorum. Projelerimiz hazır" ifadelerini kullandı. Seçim çalışmalarının adil bir şekilde yürütülmesi gerektiğini kaydeden Parlak, "Malatya İlimizde seçimlere gidiyoruz afişlere bakın, iktidar partisinin belediye başkan adaylarının boy boy afişlerini görüyorsunuz. Bunun parası bizim cebimizden çıkıyor. Benim İYİ Parti Yeşilyurt adayı olarak afişlerimi görebiliyor musunuz? Seçimlerde eşitlik yok. Belediyemizin imkanlarını kullanıyorlar. Bizim cebimizden çıkıyor" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:05 Kaynak: İHA

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