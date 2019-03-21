Son Dakika Haberleri: Parlak Yeşilyurt'u Karış Karış Gezmeye Devam Ediyor

Parlak Yeşilyurt'u Karış Karış Gezmeye Devam Ediyor

31 dakika önce

İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak seçim çalışmaları kapsamında Yeşilyurt'u karış karış gezmeye devam ediyor.

Parlak Yeşilyurt'u Karış Karış Gezmeye Devam Ediyor, System.String[]
İYİ Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Cem Parlak seçim çalışmaları kapsamında Yeşilyurt'u karış karış gezmeye devam ediyor. Parlak son olarak ilçede esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılanan Parlak, "İlçemizin sorunlarını biliyorum ve projelerimizi ona göre hazırladık. Yeşilyurt denince akla Kiraz geliyor. Bununla ilgili de projemiz hazır. Biz Yeşilyurt ilçemizi daha güzel ve modern ilçe yapmak için göreve talip olduk. Ben Yeşilyurt'un çocuğuyum. İçinizden çıktım sorunlarınızı ve sıkıntılarınızı biliyorum. Çözüm noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Gece gündüz demeden kapı kapı gezerek projelerimizi anlatacağız" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:04 Kaynak: İHA

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