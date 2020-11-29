Parlamenterler Arası Kudüs Platformunun yeni binasının açılış töreni - Son Dakika

Parlamenterler Arası Kudüs Platformunun yeni binasının açılış töreni

29.11.2020 14:31
Parlamenterler Arası Kudüs Platformunun yeni binasının açılış töreni, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Parlamenterler Arası Kudüs Platformunun Bahçelievler'deki yeni binasının açılış törenine yolladığı mesajında, "Türkiye olarak tüm platformlarda Kudüs davasına sahip çıkıyor, Filistinli kardeşlerimize yönelik işgal, zulüm ve soykırım politikalarının...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Parlamenterler Arası Kudüs Platformunun Bahçelievler'deki yeni binasının açılış törenine yolladığı mesajında, "Türkiye olarak tüm platformlarda Kudüs davasına sahip çıkıyor, Filistinli kardeşlerimize yönelik işgal, zulüm ve soykırım politikalarının son bulması için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Parlamenterler Arası Kudüs Platformunun Bahçelievler'deki yeni binasının açılış töreni ve "29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" kapsamında düzenlenen programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı davetlilere okundu.

Mesajında, yeni hizmet binasının hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde tüm Filistin halkını yürekten selamlıyorum. Parlamenterler Arası Kudüs Platformu, yaptığı çalışmalar, toplantılar ve konferanslarla Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarının küresel düzeyde sesi ve nefesi oluyor. Sizlerin, gerek ülkelerinizde yaptığınız faaliyetlerin gerekse Kudüs Platformunun üyeleri olarak icra ettiğiniz programların son derece kıymetli olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kudüs davasının yalnızca Filistin'deki Müslümanların meselesi olmadığını, 1,8 milyarlık İslam aleminin davası olduğunu kaydeden Erdoğan, mesajında şunları iletti:

"Türkiye olarak tüm platformlarda Kudüs davasına sahip çıkıyor, Filistinli kardeşlerimize yönelik işgal, zulüm ve soykırım politikalarının son bulması için var gücümüzle çalışıyoruz. BM kararları ve Arap Barış Girişimi temelinde 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, bitişik ve egemen bir Filistin devleti kuruluncaya kadar da mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Programda konuşan eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos'taki "One minute" çıkışını hatırlattı.

Kahraman, "Kişiler sağlıklarında kıymetleri bilinmeli. Cumhurbaşkanımız Davos'ta masaya yumruğunu vurmuştu hatırlıyor musunuz? O içten gelen bir şuurla söylenen 'One minute' sözü bir semboldü." ifadelerini kullandı.

Ankara Sincan'da düzenlenen "Kudüs Gecesi"ne değinen Kahraman, "O dönem belediye başkanımız Bekir Yıldız Bey 19 seneye mahkum edildi. Kudüs Gecesi yapıldı, ardından Sincan'da tanklar yürüdü. 15 tank, 25 araç. 'Kudüs'ü ağzınıza almayacaksınız', bu bir şuur eksikliğidir." diye konuştu.

"Filistin davasına adil bir dava olduğu için kalpten inanıyoruz"

Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Başkanı Hamid El Ahmar, yeni açılan hizmet binasının Filistin davasında yeni bir iti güç yaşanmasına vesile olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin halk ve devlet olarak Filistin davasına ciddi destekleri oldu. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Filistin davasına ulusal ve uluslararası bütün platformlarda vermiş olduğu destekten dolayı Filistin halkı adına teşekkür ediyoruz. Kudüs dünya vicdanında edindiği yerle birlikte, 3 semavi dinin ortaklaşa barış içinde yaşayacağı ancak İsrail işgaliyle birlikte buradaki gerçek barışa darbe vurulan bir yerdir. Bu darbeyi ilk Filistin halkı almasına rağmen en büyük kayıp sadece Filistin halkını değil civardaki bütün halkların kayıpları da olmuştur. Maalesef şu anda bazı komşu ülkelerin taviz vererek ilerlediğini görüyoruz. Bu, stratejik iş birliğine kadar uzanmaktadır. Biz Filistin davasına adil bir dava olduğu için kalpten inanıyoruz."

Konuşmaların ardından yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

Programa, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ve Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Türkiye Başkanı Nureddin Nebati, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, AK Parti Milletvekili Hasan Turan, ve Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Kudüs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Parlamenterler Arası Kudüs Platformunun yeni binasının açılış töreni - Son Dakika


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