Parlamento anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarıyı onayladı
3 saat önce
Birleşik Krallık Avam Kamarası, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılmasını engelleyen yasa tasarısını onayladı.
Birleşik Krallık Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:00 Kaynak: DHA
Avam Kamarası, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği
'nden (AB) anlaşmasız ayrılmasını engelleyen yasa tasarısını onayladı. Parlamento
üyeleri, anlaşmasız Brexit'in önlenmesini destekleyen yasa tasarısını 274 oya karşılık 315 oyla kabul etti.
Medyada daha önce yer alan haberlerde, Birleşik Krallık başbakan adayı Boris Johson'ın ülkenin AB'den anlaşmasız ayrılması için Parlamento'yu "askıya almaya" hazırlandığı öne sürülmüştü.
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