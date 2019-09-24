"Parlamento Başkanları Toplantısı'nın Avrupa ayağını güçlendirmeliyiz"

NUR TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Toplantının Avrupa ayağını güçlendirmemiz lazım. Hem Avrupa'dan katılımı sağlamak hem de bir toplantı Asya'da, bir toplantı Avrupa'da gerçekleşebilirse iyi olur." dedi.

Şentop, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'daki Bağımsızlık Sarayı'nda düzenlenen "Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı" çerçevesinde Kazakistan, Pakistan, Rusya, Katar, Bosna-Hersek, Endonezya meclis başkan ve meclis başkanvekilleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Şentop'un, Pakistan Meclis Başkanı Milli Meclis Başkanı Esad Kayser ile görüşmesinde, iki ülke arasında farklı alanlarda iş birliği konuları ele alındı.

Kazakistan Senato Başkanı Dariga Nazarbayeva ile yaptığı görüşmesinde, parlamentolar arası diyalogun geliştirilmesine önem verdiklerini belirten Şentop, Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele konusunda Kazakistan'dan destek beklediklerini vurguladı.

"Bu toplantının Avrupa ayağını güçlendirmemiz lazım"

Şentop, Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile görüşmesinde, Rusya ile Türkiye parlamentolar arası ilişkileri için üst seviyeli ortak komisyonun kurulmasının ardından daha sık iletişim halinde olduklarını kaydetti.

Avrasya Başkanlar Toplantısı'nın önemine işaret eden Şentop, "Bu toplantının Avrupa ayağını güçlendirmemiz lazım. Hem Avrupa'dan katılımı sağlamak hem de bir toplantı Asya'da, bir toplantı Avrupa'da gerçekleşebilirse iyi olur." diye konuştu.

FETÖ ile mücadelede Endonezya'ya destek talebi

Şentop'un, Endonezya Meclis Başkanvekili Fadli Zon ile görüşmesinde, Türkiye ile Endonezya arasındaki ticaret hacmi, savunma sanayi ve yatırım konuları ele alındı.

FETÖ ile mücadele konusunda Endonezya'dan da destek talebinde bulunan Şentop, "Endonezya'da FETÖ ile bağlantılı 11 okul mevcut. Bu konuyla ilgili güvenlik ve istihbarat birimlerimiz bilgi alışverişi yapıyor ama FETÖ yapılanmasının sadece Türkiye değil, faaliyet gösterdiği bütün ülkeler için tehdit oluşturduğunu ifade etmek isterim." dedi.

Şentop, Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmoud ile görüşmesinde, Arap dörtlüsünün son 3 yıldır Katar'a uyguladığı haksız abluka ve yaptırımlar karşısında Katar halkının yanında yer almaya devam edeceklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Orta Doğu ve bilhassa Körfez'deki sınamalar, iş birliğimizi daha da derinleştirmemiz gerektiğini göstermektedir. Körfez'de artan mevcut gerginliğin bir an evvel azaltılmasını istiyoruz. Körfez'in güvenliğini bir bütün olarak görüyor, bölgedeki istikrarın bölge ülkelerin iş birliğinden geçtiğine inanıyoruz."