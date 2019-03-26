Parlamento hükümetten yetkilerini aldı
47 dakika önce
İngiliz parlamentosu, gündem belirleme yetkisini Brexit seçeneklerini oylamak üzere hükümetten bir günlüğüne alan teklifi kabul ederken, hükümete karşı oy kullanan Ortadoğu Bakanı Burt ile Ekonomi ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Harrington istifa etti.
İngiliz parlamentosu, gündem belirleme yetkisini Brexit seçeneklerini oylamak üzere hükümetten bir günlüğüne alan teklifi kabul ederken, hükümete karşı oy kullanan Ortadoğu Bakanı Burt ile Ekonomi
ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Harrington istifa etti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:12
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