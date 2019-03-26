Son Dakika Haberleri: Parlamento hükümetten yetkilerini aldı

Parlamento hükümetten yetkilerini aldı

47 dakika önce

İngiliz parlamentosu, gündem belirleme yetkisini Brexit seçeneklerini oylamak üzere hükümetten bir günlüğüne alan teklifi kabul ederken, hükümete karşı oy kullanan Ortadoğu Bakanı Burt ile Ekonomi ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Harrington istifa etti.

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İngiliz parlamentosu, gündem belirleme yetkisini Brexit seçeneklerini oylamak üzere hükümetten bir günlüğüne alan teklifi kabul ederken, hükümete karşı oy kullanan Ortadoğu Bakanı Burt ile Ekonomi ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Harrington istifa etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:12 

Orta Doğu, Parlamento, Ekonomi
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