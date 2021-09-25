Parlamento Muhabirleri Derneğinin 33. Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika

Seçimde, Kemal Aktaş'ın bulunduğu liste 85, Veli Toprak'ın ilk sırada bulunduğu liste 57, Nagihan Akbulut Varol'un ilk sırada olduğu liste 35 oy alırken, bir oy geçersiz çıktı.

Ankara Sanayi Odasında gerçekleştirilen Genel Kurulda en çok oyu, Kemal Aktaş 'ın ilk sırada bulunduğu liste aldı.

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