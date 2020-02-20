Parlamento seçimlerine bir gün kala ABD beş İranlı yetkiliyi kara listeye aldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Parlamento seçimlerine bir gün kala ABD beş İranlı yetkiliyi kara listeye aldı - Son Dakika Dünya

Parlamento seçimlerine bir gün kala ABD beş İranlı yetkiliyi kara listeye aldı

6 saat önce

İran'ın parlamento seçimleri için sandık başına gitmesine bir gün kala ABD, beş İranlı yetkiliyi özgür ve adil seçimlere engel olma suçlamasıyla kara listeye aldı. Seçimlere katılım, rejimin siyasi ve ekonomik politikalarıın halk tarafından ne derece onaylandığının bir göstergesi olarak algılanıyor.

Parlamento seçimlerine bir gün kala ABD beş İranlı yetkiliyi kara listeye aldı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı (ABD), İran Anayasa Koruma Konseyi ile Seçim Gözetleme Komitesi üyesi beş ismi, Cuma günü yapılacak parlamento seçimlerine katılmak isteyen binlerce kişinin adaylığını reddettikleri gerekçesiyle kara listeye aldı.


Hazine Bakanı Steven Mnuchin yaptığı açıklamada aldıkları kararın İran halkının yöneticilerini özgürce seçebilmesinin önleyen üst düzey sorumluları teşhir ettiğini belirterek, "Trump yönetimi rejimin kötü amaçlarına hizmet edecek şekilde seçimlerin manipülasyonuna hoşgörü göstermeyecektir" diye konuştu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Parlamento, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:37 
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