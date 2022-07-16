Parlamentolar Arası Birlik, Gannuşi'nin yargılanmasıyla ilgili açıklama talep etti - Son Dakika
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Parlamentolar Arası Birlik, Gannuşi'nin yargılanmasıyla ilgili açıklama talep etti

16.07.2022 21:26
Parlamentolar Arası Birlik, Gannuşi'nin yargılanmasıyla ilgili açıklama talep etti

Parlamentolar Arası Birlik'in (PAB) Nahda Hareketi lideri ve feshedilen Tunus Meclisi'nin Başkanı Raşid el-Gannuşi hakkında yürütülen soruşturma ile ilgili açıklama talep ettiği bildirildi.

Parlamentolar Arası Birlik'in (PAB) Nahda Hareketi lideri ve feshedilen Tunus Meclisi'nin Başkanı Raşid el-Gannuşi hakkında yürütülen soruşturma ile ilgili açıklama talep ettiği bildirildi.

Feshedilen Tunus Meclisi'nin Başkan Yardımcısı Mahir Mezyub sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gannuşi'nin yargılanmasına ilişkin PAB'ın yaptığı açıklama talebi hakkında bilgi verdi.

Mezyub açıklamasında, "PAB'a bağlı İnsan Hakları Komisyonu, Gannuşi'nin banka hesaplarının dondurulması, hakkında seyahat yasağı getirilmesi ve salı günkü mahkemesi ile ilgili açıklama talep etti." ifadelerini kullandı.

PAB'a bağlı İnsan Hakları Komisyonunun söz konusu talebinin, Gannuşi'nin sunduğu şikayeti değerlendirmeyi kabul etmesinin ardından geldiğini dile getiren Mezyub, açıklamasında daha fazla ayrıntıya yer vermedi.

Gannuşi, eski Başbakan Hammadi el-Cibali ve Nahda Hareketinin birçok üyesinin "kara para aklama-Nema Derneği davası" ile ilgili 19 Temmuz Salı günü mahkeme önüne çıkması bekleniyor.

Gannuşi'nin de aralarında bulunduğu 10 kişinin banka hesapları dondurulmuştu

Tunus resmi ajansının 5 Temmuz'da yayımladığı haberde, başkentteki Asliye Hukuk Mahkemesinin "terörle mücadele soruşturması" kapsamında 10 kişinin banka hesaplarının dondurulması kararı aldığı ifade edilmişti.

Bankalardaki varlıkları bloke edilenler arasında Gannuşi ve oğlunun yanı sıra eski Başbakan Cibali ile iki kızı ve eski Dışişleri Bakanı Refik Abdüsselam'ın bulunduğu belirtilmişti.

Tunus'taki siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de açıkladığı olağanüstü kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Meclisin çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus'ta bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve ülkenin demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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Kaynak: AA

Banka, Tunus, Güncel, Son Dakika

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