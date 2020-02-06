Parlamentolararası Birlik Başkan Yardımcısı Özbekistanlı Saidov oldu - Son Dakika

Özbekistan Cumhuriyeti Ali Meclisi Parlamentosu Başkan Yardımcısı Akmal Saidov, Parlamentolararası Birlik (PAB) Başkan Yardımcısı olarak seçildi.



Parlamentolararası Birlik'in yeni başkan yardımcısı Özbekistan Cumhuriyeti Ali Meclisi Parlamentosu Başkan Yardımcısı akademisyen Akmal Saidov oldu. Özbekistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 179 ülke parlamentosunun üye olduğu Parlamentolar Arası Birlik (PAB) yeni yönetiminin oluşumu sırasında Başkan Yardımcısı görevine getirilen Akmal Saidov, 2020 Şubat ayından itibaren Maliye üzerindeki Alt Komitesi üyesi olarak da görev yapacak.



Akmal Saidov, Ekim 2019'da Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Parlamentolararası Birlik 141. Genel Kurulunda Avrasya grubundan PAB İcra Komitesi üyeliğine seçilmişti. - TAŞKENT