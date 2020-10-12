Parlamentolararası Kudüs Platformundan İsrail'in yeni Yahudi yerleşim birimleri inşasına tepki - Son Dakika

Parlamentolararası Kudüs Platformu, İsrail yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria'da yüzlerce Yahudi yerleşim birimi inşasına onay vermesinin, uluslararası toplumu hafife alma anlamı taşıdığını belirterek tepki gösterdi.

Platform tarafından yapılan yazılı açıklamada, Beytüllahim'in batısındaki Vadi Fukin köyünde yer alan Tzur Hadassah Yahudi yerleşim biriminde yeni konut inşasına izin verilmesi kınandı.

"Bu tür adımların, İsrail yönetiminin, uluslararası camiayı ve Filistinlilerin haklarını hafife alma ve görmezden gelme, ırkçılık politikasında ısrar etme" anlamı taşıdığı vurgulanan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası parlamentolara yerleşim birimleri inşasını durdurmak için harekete geçme çağrısı yaptı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın bugünkü haberine göre, İsrail, Vadi Fukin köyü topraklarına kurulan Tzur Hadassah Yahudi yerleşim biriminde yüzlerce yeni konut inşa edilmesi planını onaylamıştı.

Beytüllahim'deki Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimleri Direniş Komisyonu Müdürü Hasan Bıriciyye ise İsrail yönetiminin, söz konusu bölgede 500 yeni konut inşasına onay verdiğini aktarmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta BAE, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail'le "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

BAE ise normalleşme anlaşmasının, İsrail'in Batı Şeria'daki Filistin topraklarını ilhak planının durdurulmasını içerdiğini iddia etmişti. Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ilhak planından vazgeçmediklerini açıklamıştı.