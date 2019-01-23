Son Dakika Haberleri: Parlayan Soba 3 Kişiyi Yaraladı

Parlayan Soba 3 Kişiyi Yaraladı

39 dakika önce

KİLİS'te, mazot dökülen soba alev aldı.

Parlayan Soba 3 Kişiyi Yaraladı, System.String[]
KİLİS'te, mazot dökülen soba alev aldı. Alevlerin arasında kalan Suriye uyruklu 3 kişi yaralandı.

Hindioğlu Mahallesi'ndeki 3 katlı evin terasında yaşayan Suriyeler, ısınmak için yaktıkları sobaya mazot döktü. Ancak sopa bir anda alev aldı. Biten Muhtat, Tarık Muhtat ve Mine Kürdi alevlerin arasında kalıp, çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürülerek, tedavi altına alındı. Evde çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

- Kilis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:46 Kaynak: DHA

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