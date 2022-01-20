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Parlayan varilin alev alması sonucu hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Parlayan varilin alev alması sonucu hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı

20.01.2022 14:37

Parlayan varilin alev alması sonucu hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı Çanakkale'de iş kazasında hayatını kaybeden belediye işçisi toprağa verildi Çanakkale'nin Kepez Belediyesi'ne ait şantiyede, boş yağ varilinin kesilirken parlayarak alev alması sonucu hayatını kaybeden işçi,...

Parlayan varilin alev alması sonucu hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı

Çanakkale'de iş kazasında hayatını kaybeden belediye işçisi toprağa verildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Kepez Belediyesi'ne ait şantiyede, boş yağ varilinin kesilirken parlayarak alev alması sonucu hayatını kaybeden işçi, son yolculuğuna uğurlandı.

Evli ve bir çocuk babası olan Ali Şahin için bugün belediye önünde tören düzenlendi. Merhumun cenazesi daha sonra Kepez Merkez Camii'ne getirildi. Ali Şahin'in annesi Kıymet Şahin, babası Mustafa Şahin ve eşi Demet Şahin gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Şahin, oğlunun tabutu başında fotoğraflarını öperek teselli buldu. Şahin'in cenazesi öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında belde kabristanına defnedildi.

Ali Şahin'in cenazesine Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları, aile yakınları ve belediye personeli katıldı.

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan evli ve bir çocuk babası Ali Şahin (36), önceki gün belediyeye ait şantiyede boş yağ varillerini keserken, bir varilin parlayarak alev alması sonucu ağır yaralanmıştı. Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Şahin, İstanbul'un Kartal ilçesindeki Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ndeki Yanık Merkezi'ne sevk edilmişti. Şahin, İstanbul'da yapılan müdahalelere rağmen dün sabah saat 10.00 sıralarında hayatını kaybetmişti. Bir çocuk sahibi olan Ali Şahin'in eşinin de 2 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Parlayan varilin alev alması sonucu hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı
Parlayan varilin alev alması sonucu hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı
Parlayan varilin alev alması sonucu hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı
Parlayan varilin alev alması sonucu hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı
Parlayan varilin alev alması sonucu hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı
Parlayan varilin alev alması sonucu hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı
Parlayan varilin alev alması sonucu hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı
Parlayan varilin alev alması sonucu hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı
Parlayan varilin alev alması sonucu hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı
Parlayan varilin alev alması sonucu hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı
Parlayan varilin alev alması sonucu hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı
Parlayan varilin alev alması sonucu hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı
Parlayan varilin alev alması sonucu hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı

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Ali Şahin, Çanakkale, Kepez, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Parlayan varilin alev alması sonucu hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Parlayan varilin alev alması sonucu hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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