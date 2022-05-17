"Parlayan Yıldızlar", 23 Mayıs'ta müzikseverlerle buluşacak

İş Sanat'ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği "Parlayan Yıldızlar" konserleri devam ediyor.

"Parlayan Yıldızlar" konserleri kapsamında 23 Mayıs'ta viyolonselde Beliz Güney ve kemanda Derin Şensoy, İş Kuleleri Salonu'nda sahne alacak.

Konserde, Ludwig van Beethoven, Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Nicollo Paganini, David Popper ve Heinrich Wilhelm Ernst'in eserleri seslendirilecek.

Konserin ilk bölümünde sahne alacak çellist Beliz Güney, dünyanın birçok müzik festivalinden birincilik ödülü aldı.

Güney, 2019'da viyolonsel üzerine Almanya'daki Rutesheim Çello Akademisi'nin sınavını kazanarak, öğrenci olarak seçildi ve Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart'ta çellist Tristan Cornut ile eğitimine devam ediyor.

"Parlayan Yıldızlar" serisinde yer alacak bir diğer genç sanatçı Derin Şensoy ise keman eğitimine 6 yaşında başladı. Şensoy, 2018'de "9. Sırbistan Uluslararası Müzik Yarışması"nda ve "5. Roma Uluslararası Müzik Yarışması"nda birincilik ödülleri kazandı.

Ücretsiz gerçekleştirilecek konserlere katılmak için "rezervasyon@issanat.com.tr" adresinden başvuru yapılabilir.