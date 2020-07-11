Parma kulübü çalışanında korona virüs tespit edildi - Son Dakika

Parma kulübü çalışanında korona virüs tespit edildi

İtalya Serie A ekiplerinden Parma'da, kulüp çalışanlarından birinin korona virüs test sonucun pozitif çıktığı açıklandı.

İtalya Serie A ekiplerinden Parma'da, kulüp çalışanlarından birinin korona virüs test sonucun pozitif çıktığı açıklandı.

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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Parma'da bir kulüp çalışanında korona virüsüne rastlandığı açıklandı. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yapılan testler sonunda, takımın futbolcu olmayan bir üyesinin Covid-19 testi pozitif çıktı" ifadesi kullanıldı.


Söz konusu vakanın belirti göstermediği, federasyon ve bakanlığın belirlediği talimatlar çerçevesinde takımdan izole edildiği ve futbolcu ve teknik heyetin test sonuçlarının da negatif çıktığı belirtildi. - İSTANBUL

İtalya Serie A, Koronavirüs, Parma, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 18:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Parma kulübü çalışanında korona virüs tespit edildi - Son Dakika Spor
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