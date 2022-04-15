Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı - Son Dakika
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Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı

15.04.2022 10:09
Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı

Bingöl'de bir kadının parmağına sıkışan yüzük, sevk edildiği Elazığ'da itfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirilen titiz çalışma sonucu çıkarıldı.

Bingöl'de bir kadının parmağına sıkışan yüzük, sevk edildiği Elazığ'da itfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirilen titiz çalışma sonucu çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl'de yaşayan ve kimliği öğrenilemeyen bir vatandaşın yüzüğü parmağına sıkıştı. Yüzüğü çıkaramayan ve parmağının da morardığını gören yaralı kadın, hastaneye gitti. Hastanede yapılan ilk müdahalelerin ardından kadın, ambulansla Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan müdahale sonrası durum Elazığ Belediyesi itfaiye amirliği ekiplerine bildirildi. Ekipler, vatandaşın parmağında sıkışan yüzüğü çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, kısa süre içerisinde sıkışan yüzüğü kesip çıkardı.

Yüzüğün çıkarılmasından sonra rahat bir nefes alan vatandaş, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ELAZIĞ

Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı
Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı

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İtfaiye, Elazığ, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı - Son Dakika


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