Son Dakika Haberleri: Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye eri çıkardı
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Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye eri çıkardı

3 saat önce

Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye eri çıkardıHATAY - Hatay'da bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye eri çıkardı
HATAY - Hatay'da bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Merkez ilçe Antakya'da bir vatandaşın parmağına yüzük sıkıştı. Sıkışan yüzüğü bir türlü çıkaramayan vatandaş, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye İstasyonu'na giderek, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri titiz bir çalışma sonucu parmakta sıkışan yüzüğü çıkardı.
Yüzük nedeniyle parmağında şişlik yaşayan vatandaş, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek hastanenin yolunu tuttu.
Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye eri çıkardı
İtfaiye, Hatay, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 11:17 Kaynak: İHA
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