Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye eri çıkardı
3 saat önce
Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye eri çıkardıHATAY - Hatay'da bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 11:17 Kaynak: İHA
Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye eri çıkardı
HATAY - Hatay
'da bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Merkez ilçe Antakya
'da bir vatandaşın parmağına yüzük sıkıştı. Sıkışan yüzüğü bir türlü çıkaramayan vatandaş, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
İstasyonu'na giderek, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri titiz bir çalışma sonucu parmakta sıkışan yüzüğü çıkardı.
Yüzük nedeniyle parmağında şişlik yaşayan vatandaş, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek hastanenin yolunu tuttu.
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