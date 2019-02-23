Son Dakika Haberleri: Parmağa Sıkışan Yüzük Kesilerek Çıkarıldı

Parmağa Sıkışan Yüzük Kesilerek Çıkarıldı

16 dakika önce

Bitlis'te bir gencin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri keserek çıkardı.

Parmağa Sıkışan Yüzük Kesilerek Çıkarıldı, System.String[]
Bitlis'te bir gencin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri keserek çıkardı.

18 yaşındaki Mehmet Tahir Emirkulu, parmağına sıkışan yüzüğü çıkartmak için acil servise başvurdu. Burada yapılan müdahalelere rağmen yüzük çıkarılamayınca, AFAD'a haber verildi. Ancak AFAD ekiplerince de Mehmet Tahir Emirkulu'nun parmağındaki yüzük çıkarılamayınca durum itfaiyeye bildirildi. Yüzük çıkarma aparatı ile hastaneye giden itfaiye ekipleri, hummalı ve dikkatli bir çalışma ile gencin parmağındaki yüzüğü keserek çıkarmayı başardı. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:23 Kaynak: İHA

AFAD, Mehmet Tahir, İtfaiye, Bitlis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadıköy'de Taksiye Binen 3 Yolcu, Tartıştıkları Taksiciyi Döverek Öldürdü Bakan Pekcan'dan Fahiş Fiyatlı Ürün Uyarısı

DP'den Aday Olan Burhanettin Kocamaz'ın Adaylığına İtiraz Edildi Erdoğan Kahramanmaraş Mitinginde Gelen Telefon Sonrası Konuşmasına Ara Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 17:39:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Parmağa Sıkışan Yüzük Kesilerek Çıkarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]