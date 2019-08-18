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Parmağı çıkan güreşçiye ilk müdahaleyi Milletvekili Dr. Mehmet Göker yaptı

1 saat önce

Parmağı çıkan güreşçiye ilk müdahaleyi Milletvekili Dr. Mehmet Göker yaptıBURDUR - Burdur'da düzenlenen 2'nci yağlı pehlivan güreşlerinde parmağından sakatlanan güreşçiye ilk müdahaleyi ortopedi uzmanı Milletvekili Opr. Dr.Mehmet Göker Yaptı.

Parmağı çıkan güreşçiye ilk müdahaleyi Milletvekili Dr. Mehmet Göker yaptı
BURDUR - Burdur'da düzenlenen 2'nci yağlı pehlivan güreşlerinde parmağından sakatlanan güreşçiye ilk müdahaleyi ortopedi uzmanı Milletvekili Opr. Dr.Mehmet Göker Yaptı.
Burdur Belediyesi tarafından düzenlenen ve başpehlivanlığı Ali Gürbüz'ün aldığı güreşlerde zaman zaman küçük sakatlıklar da yaşandı. Başparmağından sakatlanan güreşçi için doktor çağıran cazgırı duyan milletvekili Göker, protokol tribününden sahaya inerek güreşçiye ilk müdahaleyi yaptı. Başparmağının çıktığı belirlenen güreşçi ortopedi uzmanı olan milletvekilinin sağlık ekipleriyle birlikte yaptığı müdahalenin ardından güreşlerden çekildi.
Milletvekili, Burdur, Genel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:11 Kaynak: İHA
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