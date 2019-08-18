Son Dakika Haberleri: Parmağı çıkan güreşçiye ilk müdahaleyi doktor milletvekili yaptı
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Parmağı çıkan güreşçiye ilk müdahaleyi doktor milletvekili yaptı

7 dakika önce

Burdur'da düzenlenen 2. Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde parmağından sakatlanan güreşçiye ilk müdahaleyi ortopedi uzmanı olan CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker yaptı.

Parmağı çıkan güreşçiye ilk müdahaleyi doktor milletvekili yaptı, System.String[]
Burdur'da düzenlenen 2. Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde parmağından sakatlanan güreşçiye ilk müdahaleyi ortopedi uzmanı olan CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker yaptı.

Burdur Belediyesi tarafından düzenlenen ve başpehlivanlığı Ali Gürbüz'ün aldığı 2. Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde zaman zaman küçük sakatlıklar yaşandı. Başparmağından sakatlanan güreşçi için doktor çağıran cazgırı duyan Milletvekili Mehmet Göker, protokol tribününden sahaya inerek güreşçiye ilk müdahaleyi yaptı. Başparmağının çıktığı belirlenen güreşçi, ortopedi uzmanı olan milletvekilinin sağlık ekipleriyle birlikte yaptığı müdahalenin ardından güreşlerden çekildi. - BURDUR
Milletvekili, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:03 Kaynak: İHA
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