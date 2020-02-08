Parmağı kırılan Petar Skuletic, ameliyat oldu

Antalyaspor maçında parmağı kırılan Sivasspor'un yeni transferi Petar Skuletic, ameliyat oldu.



Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakası sırasında elinden sakatlanan Lider Sivasspor'un yeni transferi Petar Skuletic, özel bir hastanede ameliyat oldu. Başarılı geçen operasyon sonrası futbolcunun 1 hafta sonunda salonda kontrollü kuvvet çalışmalarına, 1 hafta sonunda da koşulara başlaması öngörülüyor. - SİVAS