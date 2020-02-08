Parmağı kırılan Petar Skuletic, ameliyat oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Parmağı kırılan Petar Skuletic, ameliyat oldu - Son Dakika Spor

Parmağı kırılan Petar Skuletic, ameliyat oldu

6 saat önce

Antalyaspor maçında parmağı kırılan Sivasspor'un yeni transferi Petar Skuletic, ameliyat oldu.

Parmağı kırılan Petar Skuletic, ameliyat oldu, System.String[]

Antalyaspor maçında parmağı kırılan Sivasspor'un yeni transferi Petar Skuletic, ameliyat oldu.


Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakası sırasında elinden sakatlanan Lider Sivasspor'un yeni transferi Petar Skuletic, özel bir hastanede ameliyat oldu. Başarılı geçen operasyon sonrası futbolcunun 1 hafta sonunda salonda kontrollü kuvvet çalışmalarına, 1 hafta sonunda da koşulara başlaması öngörülüyor. - SİVAS

Petar Skuletic, Türkiye Kupası, Antalyaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:16 Kaynak: İHA
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