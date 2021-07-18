Parmağı korkuluğa sıkışan çocuğu AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Zonguldak'ta oyun oynarken parmağı korkuluk topuzuna sıkışan 2 yaşındaki çocuğu AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Kozlu ilçesinde 2 yaşındaki Cemre isimli çocuğun oyun oynarken parmağı korkuluk topuzuna sıkıştı. Ailesi kendi imkanları ile parmağını sıkıştığı yerden çıkartamayınca durumu sağlık ekiplerine bildirildi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan minik Cemre için müdahale çalışmaları başlatıldı. AFAD ve Kozlu itfaiyesi ekiplerinin müdahale ettiği küçük çocuğun başarılı çalışmanın ardında parmağı sıkıştığı yerden kurtarıldı. - ZONGULDAK