Parmağı metal cisme sıkışan 6 yaşındaki Ada'nın imdadına itfaiye yetişti - Son Dakika

ADANA'da 6 yaşındaki Ada Yiğit'in oynadığı metal cisme sıkışan parmağı, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla çıkarıldı.

Olay, bu sabah yaşandı. 6 yaşındaki kız çocuğu Ada Yiğit'in evde oynadığı metal cisimdeki deliğe sol elinin işaret parmağı sıkıştı. Küçük kızın ailesi parmağı sıkıştığı yerden çıkartamayınca Arda'yı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. İlk müdahaleyi yapan sağlık görevlileri de itfaiyeden yardım istedi.Hastaneye gelen itfaiye ekibi, yarım saat süren çabayla Yiğit'in parmağını sıkıştığı yerden kurtardı. Gözyaşlarına hakim olamayan küçük Ada, parmağı kurtulduktan itfaiye erlerine teşekkür etti.