Son Dakika Haberleri: Parmağı metal halkaya sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Son Dakika Güncel Haber

Parmağı metal halkaya sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

39 dakika önce

ÇANKIRI'da işaret parmağı evde kapı kilidindeki metal halkaya sıkışan Merdan Arslan (6), hastanede itfaiye tarafından kurtarıldı.

Parmağı metal halkaya sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı, System.String[]
ÇANKIRI'da işaret parmağı evde kapı kilidindeki metal halkaya sıkışan Merdan Arslan (6), hastanede itfaiye tarafından kurtarıldı.
Merdan Arslan, ailesiyle oturduğu evde kapı kilidindeki deliğe sağ elinin işaret parmağını soktu. Arslan'ın parmağı, delikte bulunan metal halkaya sıkıştı. Arslan, parmağını çıkaramayınca ailesi 112 Acil Servis'e haber verdi. Gelen sağlık görevlileri, metal halkayı yerinden söktü. Arslan, parmağındaki halka ile Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Arslan'ın parmağındaki metal halka, hastaneye çağrılan itfaiye ekibi tarafından kesilerek çıkarıldı. Arslan, hastanede tedaviye alındı.


Çankırı, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alkol alırken 50 metreden düşen genç: Burada öleyim, anneme haber vermeyin
Kaçan kurbanlık koyun 9 gün sonra bulundu Son Dakika! Şırnak'tan acı haber geldi: 1 askerimiz şehit, 3 askerimiz yaralandı AYM'nin barış akademisyenleri için verdiği hak ihlali kararının nedeni belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 17:13:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Parmağı metal halkaya sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]