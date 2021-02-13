İlçeye bağlı Bozlu Mahallesi'nde yaşayan F.C., yemek yaptığı sırada bir anlık dalgınlıkla parmağını mutfak robotuna sıkıştırdı. Ailesinin uğraşları sonucu sıkışan parmağını makineden çıkartamayan talihsiz kadın, mutfak robotuyla birlikte hastaneye kaldırıldı. F.C.'nin parmağı sağlık ekiplerince çıkartılamayınca hastaneye itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri, robotu motorlu testereyle keserek kadının parmağını kurtardı. Tedaviye alınan F.C., itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Parmağı mutfak robotuna sıkışan kadını itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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