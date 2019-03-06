Parmağı Oyuncak Tekerleğe Sıkışan Çocuğun Yardımına İtfaiye Yetişti
38 dakika önce
MARDİN (İHA) – Mardin'in Midyat ilçesinde, parmağı oyuncak araba tekerleğinin arasına sıkışan çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
MARDİN (İHA) – Mardin
'in Midyat
ilçesinde, parmağı oyuncak araba tekerleğinin arasına sıkışan çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
Olay, Sanayi Mahallesi 315. sokakta bulunan bir evde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 3 yaşlarındaki bir çocuk, oyun oynarken el başparmağı oyuncak arabanın tekerleğinin arasına sıkıştı. Ailenin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğun parmağını sıkıştığı yerden zarar görmeden çıkardı. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:52 Kaynak: İHA
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