Son Dakika Haberleri: Parmağı Oyuncak Tekerleğe Sıkışan Çocuğun Yardımına İtfaiye Yetişti

Parmağı Oyuncak Tekerleğe Sıkışan Çocuğun Yardımına İtfaiye Yetişti

38 dakika önce

MARDİN (İHA) – Mardin'in Midyat ilçesinde, parmağı oyuncak araba tekerleğinin arasına sıkışan çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Parmağı Oyuncak Tekerleğe Sıkışan Çocuğun Yardımına İtfaiye Yetişti, System.String[]
MARDİN (İHA) – Mardin'in Midyat ilçesinde, parmağı oyuncak araba tekerleğinin arasına sıkışan çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Olay, Sanayi Mahallesi 315. sokakta bulunan bir evde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 3 yaşlarındaki bir çocuk, oyun oynarken el başparmağı oyuncak arabanın tekerleğinin arasına sıkıştı. Ailenin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğun parmağını sıkıştığı yerden zarar görmeden çıkardı. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:52 Kaynak: İHA

Midyat, Mardin, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polisin Tesadüfen Durdurduğu Araçtan 1 Milyon Irak Dinarı Çıktı Benzine 15 Kuruş Zam Geliyor

Sokak Ortasındaki Demir Dubalı Kavga Kameralara Yansıdı Platonik Aşkına, Hayvanları Bayıltmaya Yarayan İlaç Enjekte Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 10:30:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Parmağı Oyuncak Tekerleğe Sıkışan Çocuğun Yardımına İtfaiye Yetişti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]