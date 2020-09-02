Parmağı pencere kilidine sıkışan çocuğun imdadına itfaiye yetişti - Son Dakika

Parmağı pencere kilidine sıkışan çocuğun imdadına itfaiye yetişti

Nevşehir'de parmağı pencere kilit aparatına sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Nevşehir'de parmağı pencere kilit aparatına sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı. Alınan bilgiye göre, Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar beldesinde 10 yaşındaki Emircan Güçlü, pencerenin kilit aparatıyla oynarken parmağı sıkıştı. Çocuklarının parmağını sıkıştığı yerden kurtaramayan aile, Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne geldi. İtfaiye ekipleri, çocuğun parmağında takılı kalan pencere kilit aparatını hassas kesici aletle keserek kurtardı.

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