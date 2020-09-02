Parmağı pencere kilidine sıkışan Emircan'ı itfaiye kurtardı - Son Dakika

NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde, 10 yaşındaki Emircan Güçlü'nün oyun oynarken pencere kilidine sıkışan parmağı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Karapınar beldesinde yaşanan olayda, Emircan Güçlü, oyun oynarken sol orta parmağını pencere kilidine sıkıştırdı. Ailesi, parmağı sıkıştığı yerden kurtaramayınca, Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi. Eve gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmayla kilidi aparatını hassas kesici aletle keserek kurtardı. Parmağındaki pencere kilit aparatı ile saatlerce korku dolu anlar yaşayan Emircan Güçlü ve ailesi, ekiplere teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 11:24 - Kaynak: DHA
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