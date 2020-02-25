Parmağı sıkan yüzüğü itfaiye eri çıkardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Parmağı sıkan yüzüğü itfaiye eri çıkardı - Son Dakika

Parmağı sıkan yüzüğü itfaiye eri çıkardı

7 saat önce

Balıkesir'de bir kadının parmağını sıkan yüzüğü, itfaiye ekipleri keserek çıkardı.

Balıkesir'de bir kadının parmağını sıkan yüzüğü, itfaiye ekipleri keserek çıkardı.

Kent merkezinde yaşayan Esma Çubuk, parmağındaki yüzüğü çıkaramayınca Balıkesir Devlet Hastanesine gelerek yardım istedi.

Yapılan incelemelerin ardından yüzüğün kesilmesi gerektiğine karar veren doktorlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Hastaneye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Merkez Grup Amirliğine bağlı itfaiye ekipleri, Çabuk'un parmağına sıkışan yüzüğü yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu keserek çıkardı.

Çabuk, yüzüğü parmağından keserek çıkartan ekiplere teşekkür etti.

Parmağı sıkan yüzüğü itfaiye eri çıkardı

Balıkesir, İtfaiye, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:24 Kaynak: AA
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