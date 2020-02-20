Parmağı su matarasına sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Parmağı su matarasına sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Parmağı su matarasına sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

7 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde parmağı su matarasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Parmağı su matarasına sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı, System.String[]

Van'ın Erciş ilçesinde parmağı su matarasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.


Erciş ilçesi Yukarı TOKİ'de ikamet eden 9 yaşındaki Eymen Ali, evde oyun oynarken işaret parmağını su matarasına sıkıştırdı. Parmağını sıkıştığı yerden kurtaramayan çocuk, ailesinden yardım istedi. Kendi çabalarıyla parmağı sıkıştığı yerden çıkaramayan anne, durumu Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erciş Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından makas ve pense yardımıyla çocuğun parmağını sıkıştığı yerden çıkardı.


Eymen Ali ve ailesi, yardımları için itfaiye personellerine teşekkür etti. - VAN

İtfaiye, Erciş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:18 Kaynak: İHA
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