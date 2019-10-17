Parmağı vanaya sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Olay, akşam saatlerinde Gölyaka Yazıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Batuhan Ekşi, evinin arkasında bulunan ardiyede, boşta duran su vanasının içini temizlemek istedi. Batuhan'ın sol elinin işaret parmağı vanaya sıkıştı. Batuhan Ekşi'nin ailesi, çocuğun parmağını sıkıştığı yerden kurtaramayınca durumu 112 Acil'e haber verdi. Sağlık ekipleri çocuğu Atatürk Devlet Hastanesi 'ne götürdü. Acil Servis 'e gelen itfaiye ekibi vanayı keserek küçük çocuğun parmağını çıkardı. Parmağının kırık olduğu anlaşılan Batuhan Ekşi, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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