Parmağın sıkıştığı yüzüğü itfaiye çıkarttı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Parmağın sıkıştığı yüzüğü itfaiye çıkarttı - Son Dakika

Parmağın sıkıştığı yüzüğü itfaiye çıkarttı

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir kişinin parmağının sıkıştığı yüzük itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Parmağın sıkıştığı yüzüğü itfaiye çıkarttı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir kişinin parmağının sıkıştığı yüzük itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.


Olay, Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Abuzer Özbek isimli genç parmağına taktığı yüzüğü çıkarmak istediğinde çıkartamadı. Parmağının sıkıştığı yüzüğü çıkartamayan şahıs Kahta Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu.


Sağlık görevlileri yüzüğü itfaiye ekiplerinin çıkartabileceğini söylemesi üzerine şahıs itfaiye müdürlüğüne gitti. İtfaiye ekipleri gencin parmağındaki yüzüğü elektrikli testere ile keserek çıkarttı. - ADIYAMAN

Adıyaman, İtfaiye, Kahta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:02 Kaynak: İHA
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