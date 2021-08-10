PARMAĞINA PASTA SIKMA POMPASI APARATI SIKIŞTI - Son Dakika

Isparta'da bir fırında temizlik yapan Melek Uğurlu'nun parmağına, pasta kreması sıkma pompasının aparatı sıkıştı. Uğurlu'nun parmağı, tırnak makası yardımıyla kurtarıldı.

Olay Ayazmana Mahallesi'nde bulunan bir fırında meydana geldi. Melek Uğurlu'nun sağ el işaret parmağına, temizlik yaptığı sırada pasta kreması sıkma pompasının aparatı sıkıştı. Arkadaşlarının yardımıyla aparatı çıkarmaya çalışan Uğurlu başarılı olamayınca itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, parmağa sıkışan aparatı, tırnak makası yardımıyla çıkardı. Uğurlu'nun elinde hafif derecede kesik oluşurken, sağlık ekipleri tarafından ambulans içinde müdahalesi yapıldı.