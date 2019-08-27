Son Dakika Haberleri: Parmağına sıkışan yüzüğü AFAD ekipleri çıkardı
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Parmağına sıkışan yüzüğü AFAD ekipleri çıkardı

1 saat önce

Van'da bir çocuğun parmağına sıkışan yüzük AFAD ekiplerince çıkartıldı.

Parmağına sıkışan yüzüğü AFAD ekipleri çıkardı, System.String[]

Van'da bir çocuğun parmağına sıkışan yüzük AFAD ekiplerince çıkartıldı.

Edremit ilçesindeki Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan 17 yaşındaki Ferhat Şen, parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayınca kurum yetkililerine haber verdi.

Çocuğun parmağının morardığını gören yetkililer, Şen'i Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine götürdü.


Buradan Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) yönlendirilen Şen'in parmağındaki çelik yüzük, ekiplerce hassas aletlerle kesilerek çıkarıldı.

Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürlüğü yetkilileri ile Şen, AFAD ekiplerine teşekkür etti.

Edremit, AFAD, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:20 Kaynak: AA
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