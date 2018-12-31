Parmağına Sıkışan Yüzüğü İtfaiye Çıkardı
1 saat önce
Denizli'de bir kişinin parmağına sıkışan yüzüğü, itfaiye ekiplerince spiral makinesiyle kesilerek çıkarıldı.
Denizli
'de bir kişinin parmağına sıkışan yüzüğü, itfaiye ekiplerince spiral makinesiyle kesilerek çıkarıldı. Merkez Pamukkale
ilçesi Bağbaşı
Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ercan
(35), parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.
Haber verilmesi üzerine eve gelen itfaiye ekipleri, yüzüğü spiral makinesi ile keserek çıkardı.
Ercan, Denizli itfaiyesine teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:55 Kaynak: AA
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