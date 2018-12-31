Son Dakika Haberleri: Parmağına Sıkışan Yüzüğü İtfaiye Çıkardı

Parmağına Sıkışan Yüzüğü İtfaiye Çıkardı

1 saat önce

Denizli'de bir kişinin parmağına sıkışan yüzüğü, itfaiye ekiplerince spiral makinesiyle kesilerek çıkarıldı.

Parmağına Sıkışan Yüzüğü İtfaiye Çıkardı, System.String[]
Denizli'de bir kişinin parmağına sıkışan yüzüğü, itfaiye ekiplerince spiral makinesiyle kesilerek çıkarıldı.
Merkez Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ercan (35), parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.

Haber verilmesi üzerine eve gelen itfaiye ekipleri, yüzüğü spiral makinesi ile keserek çıkardı.

Ercan, Denizli itfaiyesine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:55 Kaynak: AA

Merkez, Denizli, İtfaiye, Güncel
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