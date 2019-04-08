Son Dakika Haberleri: Parmağına Sıkışan Yüzüğü İtfaiye Çıkardı

Parmağına Sıkışan Yüzüğü İtfaiye Çıkardı

1 saat önce

Şanlıurfa'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, hastaneye çağrılan itfaiye ekibince çıkarıldı.

Parmağına Sıkışan Yüzüğü İtfaiye Çıkardı, System.String[]
Şanlıurfa'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, hastaneye çağrılan itfaiye ekibince çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Celal Kılıç (30) parmağındaki yüzüğü çıkaramayınca yakınları tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesine götürüldü.

Kılıç'ın parmağındaki yüzük doktorların çabasına rağmen çıkarılamayınca itfaiyeden yardım istendi.

Hastaneye gelen itfaiye ekibi, Kılıç'ın parmağındaki yüzüğü, doktor gözetiminde keserek çıkardı.

Kılıç, itfaiye ekibine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:56 Kaynak: AA

Balıklıgöl, Celal Kılıç, Şanlıurfa, İtfaiye, Güncel
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