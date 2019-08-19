Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
42 dakika önce
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir kişinin parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Denizli Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:56 Kaynak: AA
'nin Sarayköy
ilçesinde bir kişinin parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
İlçede yaşamını sürdüren Mehmet Sezer
, parmağının şişmesi nedeniyle elindeki yüzüğü çıkaramayınca Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden yardım istedi. İtfaiye
ekipleri, Sezer'in parmağındaki yüzüğü hassas bir cihazla keserek çıkardı.
Sezer, kendisine yardımcı olan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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