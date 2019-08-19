Son Dakika Haberleri: Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
Son Dakika Güncel Haber

Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

42 dakika önce

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir kişinin parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı, System.String[]
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir kişinin parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

İlçede yaşamını sürdüren Mehmet Sezer, parmağının şişmesi nedeniyle elindeki yüzüğü çıkaramayınca Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden yardım istedi.
İtfaiye ekipleri, Sezer'in parmağındaki yüzüğü hassas bir cihazla keserek çıkardı.
Sezer, kendisine yardımcı olan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Mehmet Sezer, Sarayköy, Denizli, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Sarıyer'de binanın kolonları bomba gibi patladı! 9 katlı bina tahliye edildi
SARIYER'DE KOLONLARI PATLAYAN 9 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ -2 Barajlardaki su ürünlerinden ekonomiye yıllık 940 milyon liralık katkı Astsubay damat katliamında yaralanan kayınvalide, 41 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 13:38:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]