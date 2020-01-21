Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı - Son Dakika

Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

6 saat önce

ZONGULDAK'ta, Nurullah Recep Demirezen'in parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekibince kesilerek çıkarıldı.

Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı, System.String[]

ZONGULDAK'ta, Nurullah Recep Demirezen'in parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekibince kesilerek çıkarıldı.

Ereğli'de yaşayan Nurullah Recep Demirezen, parmağına sıkışan yüzüğün çıkarılması için özel bir hastaneye gitti. Görevililerin durumu bildirmesi üzerine hastaneye gelen itfaiye ekibi, Demirezen'in parmağına sıkışan yüzüğü yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından keserek çıkardı. Demirezen yapılan çalışmanın ardından itfaiye ve sağlık görevlilerine teşekkür ederek hastaneden ayrıldı.


İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:25 Kaynak: DHA
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