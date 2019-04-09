Son Dakika Haberleri: Parmağına Sıkışan Yüzüğü İtfaiye Ekibi Çıkardı

Parmağına Sıkışan Yüzüğü İtfaiye Ekibi Çıkardı

1 saat önce

Şanlıuırfa'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzük itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı.

Parmağına Sıkışan Yüzüğü İtfaiye Ekibi Çıkardı, System.String[]
Şanlıuırfa'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzük itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde yaşandı. Celal Kılıç, sağ el serçe parmağına taktığı çelik yüzüğü çıkaramadı. Uzun süre yüzüğü çıkarmak için uğraşan Kılıç, başarısız olunca şişen parmağı için Balıklıgöl Devlet Hastanesine gitti. Buradaki doktor durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. Hastaneye gelen itfaiye ekibi, Kılıç'ın parmağına sıkışan yüzüğü çıkarmak için harekete geçti. Ekipler, parmağın zarar görmemesi için altına çay kaşığı koydukları yüzüğü, mini kesme makinesiyle kesmeye başladı. Yaklaşık 5 dakika süren işlemin ardından Kılıç'ın parmağındaki çelik yüzük, kesilerek çıkarıldı. Celal Kılıç, doktora ve itfaiye ekibine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:09 Kaynak: İHA

Haliliye, Celal Kılıç, İtfaiye, 3. Sayfa
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