Parmağına Sıkışan Yüzüğü İtfaiye Ekipleri Çıkardı

Adıyaman
'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, Sümerevler Mahallesi'nde yaşayan Ali Yılmaz (18), parmağına taktığı yüzüğü, uğraşlarına rağmen çıkaramadı.
Yılmaz, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.
Hastanedeki doktor, Yılmaz'ın parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayınca hastayı itfaiyeye yönlendirdi. İtfaiye
ekipleri, Yılmaz'ın parmağına sıkışan yüzüğü ip ve yan keski yardımıyla çıkardı.
Yılmaz, itfaiyecilere teşekkür etti.