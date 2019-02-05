Son Dakika Haberleri: Parmağına Sıkışan Yüzüğü İtfaiye Ekipleri Çıkardı

Parmağına Sıkışan Yüzüğü İtfaiye Ekipleri Çıkardı

1 saat önce

Adıyaman'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Parmağına Sıkışan Yüzüğü İtfaiye Ekipleri Çıkardı, System.String[]
Adıyaman'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.


Alınan bilgiye göre, Sümerevler Mahallesi'nde yaşayan Ali Yılmaz (18), parmağına taktığı yüzüğü, uğraşlarına rağmen çıkaramadı.


Yılmaz, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Hastanedeki doktor, Yılmaz'ın parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayınca hastayı itfaiyeye yönlendirdi.


İtfaiye ekipleri, Yılmaz'ın parmağına sıkışan yüzüğü ip ve yan keski yardımıyla çıkardı.


Yılmaz, itfaiyecilere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:06 Kaynak: AA

Adıyaman, İtfaiye, Güncel
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