Son Dakika Haberleri: Parmağına Sıkışan Yüzüğü İtfaiye Ekipleri Çıkardı

Parmağına Sıkışan Yüzüğü İtfaiye Ekipleri Çıkardı

1 saat önce

Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardıŞANLIURFA - Şanlıuırfa'da parmağında çelik yüzük sıkışan adam, itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı.

Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı

ŞANLIURFA - Şanlıuırfa'da parmağında çelik yüzük sıkışan adam, itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde yaşandı. Celal Kılıç, sağ el serçe parmağına taktığı çelik yüzüğü çıkaramadı. Uzun süre yüzüğü çıkarmak için uğraşan Kılıç, başarısız olunca şişen parmağı için Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne gitti. Buradaki doktor durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Hastaneye gelen itfaiye ekibi, Kılıç'ın parmağına sıkışan yüzüğü çıkarmak için harekete geçti. Ekipler, parmağın zarar görmemesi için altına çay kaşığı koydukları yüzüğü, mini kesme makinesiyle kesmeye başladı.
Yaklaşık 5 dakika süren işlemin ardından Kılıç'ın parmağındaki çelik yüzük, kesilerek çıkarıldı. Celal Kılıç, doktora ve itfaiyecilere teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:54 Kaynak: İHA
Yenişehir, Haliliye, İtfaiye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cani Koca, Kayınpederinin Evini Bastı, Karşısına Çıkanı Vurdu: 2 Ölü, 1 Yaralı Polis Memuru, Kendisine Saldıran Madde Bağımlısı Şahsı Tabancayla Vurdu Kayıp Olarak Aranan 10 Yaşındaki Çocuğun Cesedi Bulundu Korkunç Kaza Kamerada! Anne ile Oğlu Metrelerce Sürüklendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 01:34:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Parmağına Sıkışan Yüzüğü İtfaiye Ekipleri Çıkardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]