Son Dakika Haberleri: Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı
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Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı

12 dakika önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kadının parmağına sıkışan yüzük itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı, System.String[]

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kadının parmağına sıkışan yüzük itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Necla Metiner (50) parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramaması ve parmağının morarması üzerine Lüleburgaz Devlet Hastanesine başvurdu.

Sağlık personelinin çabalarının ardından hastaneye itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekiplerince Metiner, parmağındaki yüzük hassas aletlerle kesilerek çıkarıldı.

Ardından parmağında morluk oluşan Metiner, tedavi altına alındı.

Metiner, sağlık ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Çok korktuğunu ifade eden Metiner, "Çok şükür yüzük parmağımdan çıkarıldı. Parmağım morarınca çok korktum. Sağ olsunlar itfaiye görevlileri yüzüğü parmağından çıkarmasıyla rahatladım." diye konuştu.

Kırklareli, Lüleburgaz, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 07:04 Kaynak: AA
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