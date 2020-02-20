Parmağına sıkışan yüzüğü, itfaiyeciler çıkardı - Son Dakika
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Parmağına sıkışan yüzüğü, itfaiyeciler çıkardı

6 saat önce

Parmağına sıkışan yüzüğü, itfaiyeciler çıkardıSAKARYA'da, M.F.?nin parmağına sıkışan yüzük, hastaneye gelen itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.

Parmağına sıkışan yüzüğü, itfaiyeciler çıkardı

SAKARYA'da, M.F.?nin parmağına sıkışan yüzük, hastaneye gelen itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde oturan M.F., parmağındaki yüzüğü çıkartamayınca Ferizli Devlet Hastanesi'ne başvuruda bulunarak yardım istedi. Yapılan kontrol sonrası M.F., Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan inceleme sonrası yüzüğün kesilmesi gerektiğine karar veren doktorlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Hastaneye gelen itfaiyeciler, M.F.?nin parmağına sıkışan yüzüğü keserek çıkardı.

Parmağına sıkışan yüzüğü, itfaiyeciler çıkardı

Ferizli, Sakarya, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:43 Kaynak: DHA
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