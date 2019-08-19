Son Dakika Haberleri: Parmağına sıkışan yüzükten itfaiye kurtardı
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Parmağına sıkışan yüzükten itfaiye kurtardı

2 saat önce

Parmağına sıkışan yüzükten itfaiye kurtardı Parmağına yüzük sıkıştı, soluğu itfaiyede aldı Sıkışan yüzüğü çıkartamayınca itfaiyeden yardım istediDENİZLİ - Denizli'de bir şahıs parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayınca soluğu itfaiyede aldı.

Parmağına sıkışan yüzükten itfaiye kurtardı
Parmağına yüzük sıkıştı, soluğu itfaiyede aldı
Sıkışan yüzüğü çıkartamayınca itfaiyeden yardım istedi
DENİZLİ - Denizli'de bir şahıs parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayınca soluğu itfaiyede aldı. İtfaiye ekipleri sıkışan yüzüğü ip yardımıyla çıkardı.
Geçtiğimiz günlerde Mehmet Sezer isimli şahsın parmağına yüzük sıkıştı. Sezer sıkışan yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayınca Sarayköy ilçesinde bulunan itfaiye şubesine giderek ekiplerden yardım istedi. Olayı şaşkınlıkla karşılayan itfaiye ekipleri sıkışan yüzüğü ip yardımıyla kolaylıkla çıkarmayı başardı.
Yüzüğün çıkarılması sonucu rahatlayan ve parmağında herhangi bir sağlık problemi oluşmayan Sezer, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek şubeden ayrıldı.
Denizli, İtfaiye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:22 Kaynak: İHA
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