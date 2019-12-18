Parmağına yüzük sıkışan kadın soluğu itfaiyede aldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Parmağına yüzük sıkışan kadın soluğu itfaiyede aldı - Son Dakika

Parmağına yüzük sıkışan kadın soluğu itfaiyede aldı

6 saat önce

Denizli'de parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayan kadın, soluğu itfaiye şubesinde aldı.

Parmağına yüzük sıkışan kadın soluğu itfaiyede aldı, System.String[]

Denizli'de parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayan kadın, soluğu itfaiye şubesinde aldı. İtfaiye ekipleri kadının parmağına sıkışan yüzüğü özel ekipmanlar kullanarak keserek çıkardı.


Edinilen bilgilere göre, olay, 15 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. Parmağına taktığı yüzüğü uzun uğraşlar vermesine rağmen çıkaramayan Rukiye U. (40) isimli kadın ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kayalık Şubesi'ne gitti. Burada genç kadının parmağının şiştiğini gören itfaiye erleri hemen olaya müdahale etti. Kadının parmağındaki yüzün özel ekipmanlar kullanılarak yaklaşık 5 dakikalık bir müdahale sonrası çıkarılabildi. Rukiye U.'nun parmağının yüzük çıkarıldıktan sonra şiştiğinin görülmesi ise dikkatlerden kaçmadı. - DENİZLİ

Denizli, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cinsel saldırıya uğrayan yaşlı kadın duruşma öncesi "Ben namusum için yaşarım" diyerek gözyaşı döktü
Ellerinin hamuruyla istanbul trafiğine meydan okuyorlar Vodafone her iki eşe de 16 hafta doğum izni verecek Danimarka'da bulunan 5 bin 700 yıllık sakız, Taş Devri'nde yaşayan bir kadın hakkında ipuçları bulunmasını sağladı

Son Dakika Haberleri
19:12 Avrupa'da Türkçe eğitim: 'Son birkaç yılda Avrupalıların Türkçe öğrenmeye ilgisi arttı' - Son Dakika Haber
19:02 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Kanal İstanbul Projesi açıklaması - Son Dakika Haber
19:00 İngiltere'de konut krizi büyüyor: Evsizlerin sayısı bir yılda yüzde 23 arttı - Son Dakika Haber
18:59 Kayıp dağcıların cesetleri Bursa'ya getirildi - Son Dakika Haber
18:57 Brexit sonrası İngiliz mahkemelerine Avrupa Adalet Divanı kararlarını reddetme yetkisi - Son Dakika Haber
18:45 Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ali Babacan'ın TV kanalı alacağı iddia edildi - Son Dakika Haber
18:32 "Bana kimse ceza yazamaz, kralı gelsin" deyip küfür etti gözaltına alındı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 19:17:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Parmağına yüzük sıkışan kadın soluğu itfaiyede aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]