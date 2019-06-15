Son Dakika Haberleri: Parmağına yüzük sıkışan vatandaşın imdadına itfaiye ekipleri koştu
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Parmağına yüzük sıkışan vatandaşın imdadına itfaiye ekipleri koştu

4 saat önce

Bitlis'te bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerini yardımı ile çıkartıldı.

Parmağına yüzük sıkışan vatandaşın imdadına itfaiye ekipleri koştu, System.String[]
Bitlis'te bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerini yardımı ile çıkartıldı.

Parmağına yüzük sıkışması nedeniyle Bitlis Devlet Hastanesi Acil Servisine başvuran vatandaş, doktorlar yüzüğü çıkartamayınca Bitlis Belediyesi itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Kısa sürede hastaneye giden ekipler, titiz bir çalışma ile vatandaşın parmağındaki yüzük kesilerek çıkartıldı.

Yüzüğü çıkartılan vatandaş, ekiplere teşekkür ederek hastaneden ayrıldı. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:28 Kaynak: İHA
Devlet Hastanesi, Bitlis, İtfaiye, 3. Sayfa
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