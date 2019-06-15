Parmağına yüzük sıkışan vatandaşın imdadına itfaiye ekipleri koştu
4 saat önce
Bitlis'te bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerini yardımı ile çıkartıldı.
Bitlis
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:28 Kaynak: İHA
'te bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerini yardımı ile çıkartıldı.
Parmağına yüzük sıkışması nedeniyle Bitlis Devlet Hastanesi
Acil Servisine başvuran vatandaş, doktorlar yüzüğü çıkartamayınca Bitlis Belediyesi
itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Kısa sürede hastaneye giden ekipler, titiz bir çalışma ile vatandaşın parmağındaki yüzük kesilerek çıkartıldı.
Yüzüğü çıkartılan vatandaş, ekiplere teşekkür ederek hastaneden ayrıldı. - BİTLİS
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